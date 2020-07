Dům ve stínu liliovníku tulipánokvětého

Tutzing se nachází na břehu jezera ledovcového původu s křišťálově čistou vodou Starnberger See. Ideální místo pro život – pod Alpami, v nádherné přírodě bavorského venkova, a přesto v přímém dosahu města, dostupné biopotraviny z místních zdrojů a vhodné podmínky pro letní i zimní sporty, to vše dělá z tohoto místa žádanou lokalitu k bydlení.

Českoněmecká rodina, která se rozhodla přestěhovat z Prahy nastálo do Německa, si vybrala pro svůj budoucí domov právě obec Tutzing. Pro vytvoření architektonického návrhu oslovili investoři architekty z atelieru SAD. Ne náhodou, šlo totiž již o jejich třetí společný projekt, dalo se proto očekávat, že ze spolupráce vzejde stavba odpovídající požadavkům i potřebám celé rodiny.

Podobu domu ovlivnil strom

Lokalita, již si pro svůj domov zvolili, patří, pokud jde o ceny nemovitostí, k nejdražším na světě. Na pozemek na ideálním místě, nicméně poměrně malý, tmavý a zastíněný porostem, se měl vejít co nejprostornější dům pro pohodlné bydlení čtyřčlenné rodiny a její případné hosty. Navíc s dostatkem světla i s přihlédnutím k budoucí plánované zástavbě v okolí a s dostatečným prostorem pro zahradu. A to nebylo všechno.

„Konečnou podobu stavby vždy ovlivňuje mnoho na sobě nezávislých faktorů,“ říká jeden z autorů projektu Adam Jirkal. „Představy a zadání investora. Možnosti lokality. Rozpočet. Podmínky místních úřadů. V tomto případě byl účastníkem tvůrčího procesu člen nečekaný a netradiční – půdorys novostavby rodinného domu se částečně podřídil majestátnímu stromu, liliovníku tulipánokvětému. Je to dřevina unikátních vlastností, proto si uhájila své místo i v tomto projektu.“

Vznikly tedy dva vzájemně osově posunuté propojené domy, které se vlastně elegantně obtočily kolem stromu a přirozeně rozčlenily zahradu na příjemná rozlehlejší zákoutí. Liliovník pak tvoří přirozenou dominantu zahrady, tyčí se nad vchodem, zdobí a v létě poskytuje příjemný stín.

Terasa jako doplněk interiéru

Na spojnici hmot obou staveb se nachází hlavní vnitřní vertikální komunikace – lehké schodiště, jež propojuje tři úrovně domu – sklep a dvě nadzemní podlaží. Sklep je velmi praktickým řešením – pojme garáž a úložné prostory, ale i vinný sklep, saunu a společenskou místnost. V prvním patře pojí domy hala s kuchyní na jedné a obývacím pokojem na opačné straně.

Do druhého nadzemního patra s ložnicemi rodičů a pokoji mladší generace lze vystoupat po zmíněném schodišti doplněném o nerezové sítě a se schodnicemi konstruovanými tak, aby byly při používání zcela nehlučné. Předností celé stavby jsou prostorné terasy navazující na interiér v hale či v obývacím pokoji, jedna z nich vychází též z přízemních prostor v místě garáže.

Doplněné posuvnými fasádami po obvodu stavbu maximálně otevírají a propojují se zahradou, do níž vedou také okna všech místností kromě ložnice, z níž je krásný výhled na jezero. Zelená střecha garáže byla koncipována jako japonská zahrada. Vysazená zeleň v zahradě bude postupem času, jak poroste, vytvářet bariéru chránící soukromí obyvatel domu.

Zajímavá řešení

V domě najdeme mnoho funkčních detailů – například zatmavovací skla v horní části štítu zabraňují příliš intenzivnímu vstupu slunečních paprsků do míst, kde nebylo z estetických i praktických důvodů možné použít závěsy nebo jiné zastínění. Účelným i designovým propojením obou domů je vedle haly a schodiště i oboustranný krb.

Pohovka Prado designera Christiana Wernera zase umožňuje díky odnímatelným opěrkám mnohostranné využití – opěrky lze přesouvat podle potřeby a měnit tak rychle a snadno orientaci pohovky v obývacím pokoji, lze je využít také samostatně jako podsedáky. Pohovka je doplněna o stolky ze série nábytku Origami, jejímž autorem je atelier SAD.

Do společenské místnosti byl vybrán policový systém české značky Master&Master s lehkou, ale bytelnou konstrukcí. Celá kuchyně včetně jídelního stolu vznikla na míru podle návrhu ateliéru a vytvořila ji, stejně jako většinu vybavení interiéru, realizační firma MY76.

Mezi další vychytávky, které dodávají domu neopakovatelný vzhled, patří betonové obklady, osvětlení v zábradlí po celém obvodu terasy, průsvity z povrchu terasy do společenské místnosti v suterénu nebo například úsporné řešení úložných prostor v ložnicích.

Technické zajímavosti

Dům je vybaven vlastní solární elektrárnou a tepelným čerpadlem, to patří v současné době při stavbě v Německu k základním podmínkám stavby. V návrhu bylo uvažováno i o možnosti bezbariérového provozu domu, bez nutnosti větších zásahů do konstrukce by tedy bylo možné v budoucnu vybudovat výtah z prvního patra do druhého. Vzhledem k tomu, že se počítá s budoucí výstavbou v bezprostředním okolí, přizpůsobili této skutečnosti autoři projektu také návrh zahrady a příjezdové cesty.

O tvůrcích

Ateliér SAD se od svého založení v roce 2002 věnuje jak architektuře v nejširším měřítku, tak i rezidenčním projektům, drobným designovým projektům (design hraček či výstavní instalace) či interiérům. Tvoří ho architekti – Jerry Koza, Adam Jirkal a Martin Kalhous, a stavební inženýr Tomáš Kalhous.

Mezi nejznámější projekty patří série návrhů čerpacích stanic na Slovensku, houseboat složený z modulárních bloků či renovace interiéru Žižkovské věže. Výhodou je také skutečnost, že si atelier SAD projekty rovněž sám realizuje, a to prostřednictvím firmy MY76, jež má s ateliérem shodné jednatele, náročné rekonstrukce či stavby mohou proto být prováděny v úzké spolupráci projektové a realizační složky.

Základní údaje Návrh: atelier SAD

Spolupráce: David Hönig

Lokace: Tutzing, Německo

Rozloha pozemku: 900 m2

Zastavěná plocha: 213 m2

Projekt: 2016

Realizace: 2018

Realizace interiéru: MY76