Montáž a instalace garážových vrat (pracovní postup)

Garážová vrata jsou dodávána v rozloženém stavu. V první řadě je tedy třeba jednotlivé díly vybalit a umístit těsnění na správné části konstrukce.

Montáž začínáme svislými částmi kolejnice, které dočasně připevníme ke stavebnímu otvoru, abychom mohli vystředit budoucí vrata a abychom předešli případným nepříjemnostem na konci montáže. Vrata vystřeďujeme na jejich spodní části – je proto nutné ke spodní sekci připevnit držáky vodicího lana a koleček.

Po vystředění opětovně překontrolujeme vodorovnost svislých kolejnic, předvrtáme otvory pro hmoždinky a šrouby a můžeme kolejnice napevno osadit. Následně osadíme vodorovné části kolejnice, připevníme je ke svislým částem a zajistíme nad stavebním otvorem i na konci příslušnými profily.

Před upevněním ke stropu je třeba vodorovné kolejnice zkontrolovat vodováhou. Po upevnění osadíme nad svislou kolejnici kladku pro vodicí lano. K C-profilu na konci vodorovné kolejnice připevníme bubny pro navíjení vodicího lana a torzní pružiny.

Následně z jednotlivých sekcí seskládáme v kolejnicích vrata a sekce spojíme panty. Natáhneme vodicí lanka, zajistíme v bubnech, předepneme pružiny dle doporučených hodnot a celý profil zakrytujeme. Všechny panty a kolečka promažeme vazelínou. Torzní pružiny promažeme silikonovým olejem. Upevníme vodicí profil s motorem a motor seřídíme. Před uvedením do provozu musí být vrata v bezvadném stavu, musí mít plynulý a tichý chod.

Informace o materiálu » Privátní sekční garážová vrata LOMAX jsou určena pro garáže a výplně stavebních otvorů v komerčních nebo privátních objektech s nízkou intenzitou provozu. Jednu z vrstev struktury dveří tvoří PUR pěna, jejíž součinitel prostupu tepla U je 1,22 W/m2K. Sekční garážová vrata jsou určena pro provoz v běžných podmínkách mírného klimatického pásu s rozsahem teplot -20 °C až 60 °C do vlhkosti vzduchu 90 % bez kondenzace.

Co budete potřebovat

garážová vrata: vrata Delta STD, 4 typy prolisů, barva dle RAL či imitace dřeva

vrata Delta STD, 4 typy prolisů, barva dle RAL či imitace dřeva kotvicí materiál: hmoždinky 10, 12 mm Fischer SX (dle typu zdiva), vruty 6 × 70 mm, 8 × 70 mm se zápustnou hlavou, křížové, celozávitové, závitová tyč 10 mm + matka a chemické hmoždinky, velkoplošné podložky, kotvy Fischer FUR 10 × 115 – 200 SS

hmoždinky 10, 12 mm Fischer SX (dle typu zdiva), vruty 6 × 70 mm, 8 × 70 mm se zápustnou hlavou, křížové, celozávitové, závitová tyč 10 mm + matka a chemické hmoždinky, velkoplošné podložky, kotvy Fischer FUR 10 × 115 – 200 SS nářadí: vrtačka, kleště, vazelína, silikonový olej, odlamovací nůž, napínací tyče, očkoploché klíče, svinovací metr, bruska, montážní páska, stahováky, vodováha

01 | Příprava kolejnic

Vybalíme jednotlivé díly vrat. V první řadě je třeba nasadit na svislou část každé kolejnice gumové těsnění. Do kolejnice rovněž umístíme dvoulinkový kabel pro fotobuňku. Kabel dočasně zajistíme montážní páskou. Svislé části kolejnic si pomocí stahováků připevníme do otvoru a vodováhou vyrovnáme do roviny.

02 | Vystředění vrat

Než vyvrtáme otvory do ostění a kolejnice trvale připevníme, musíme vystředit budoucí vrata. To provádíme na spodní sekci garážových vrat. K této sekci připevníme držáky vodicího lana a vodicích koleček. Následně sekci opatrně nasadíme na kolejnice a vystředíme dle stavebního otvoru.

03 | Montáž kolejnic

Po vystředění na stěnu zakreslíme přesné umístění vodicích kolejnic. Poté do ostění vyvrtáme otvory pro hmoždinky a svislé kolejnice upevníme šrouby. Následně nasadíme na každou stranu vodorovnou kolejnici, kterou připojíme šrouby. Obě části vodorovné kolejnice spojíme profilem nad vjezdem do garáže. Tento profil rovněž musí mít připravené otvory pro kabely od fotobuněk.