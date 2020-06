Elektronika v koupelně nebo na toaletě ušetří čas a vodu

Výrobky sanitárního vybavení s elektronikou, jakými jsou např. umyvadlové baterie nebo splachovače pisoárů, se instalují převážně na veřejných místech (na čerpacích stanicích, v obchodních centrech nebo na sportovních stadionech). Nicméně ze svého elektronického oboru toho mají hodně co nabídnout i do privátního sektoru.

Každý den si moderními technologiemi snažíme usnadnit a zlepšit život. Od mobilních telefonů až po sušičky oblečení či robotické vysavače. Podle kvartálních výsledků TEMAX agentury GfK z první poloviny loňského roku vzrostl prodej elektroniky o 7 % oproti roku 2018 za stejné období.

Nejvíce rostoucími sektory pak byly telekomunikace a malé domácí spotřebiče. Češi zkrátka elektroniku milují. Podívejme se tedy na využití elektroniky i ve výrobcích zatím ne tak hojně používaných – konkrétně v koupelně a na toaletě.

Ruce spustí vodu bezdotykově

Automatické umyvadlové baterie jsou jednou ze skupiny výrobků používaných v domácnosti. Na trhu se vyskytují především ve dvou provedeních napájení – na baterie nebo ze sítě. V případě novostavby, nebo je-li realizována rekonstrukce koupelny, je dobré myslet i na přípravu elektroinstalace a přívodu elektřiny k umyvadlové baterii.

Samotná elektronika pracuje s napětím 24 V DC, a tak baterie nesmí být připojena přímo do sítě. V takovém případě by hned elektronika uvnitř shořela. Proto je potřeba zakoupit i napájecí zdroj, který transformuje napětí z elektrické sítě na požadovaných pracovních 24 V DC. Pokud ale změna nových prostor není v plánu, lze si pořídit umyvadlovou baterii s napájením na alkalické baterie. Pouzdro s bateriemi je možné pouze přilepit díky speciálnímu průmyslovému suchému zipu pod umyvadlem a nic nebude kazit celkový design.

Optické čidlo vysílá infračervený paprsek a přijímá a vyhodnocuje odraz od překážky (ruce, osoba). Při první instalaci se tato chytrá infračervená elektronika v baterii „rozhlédne“ po okolí a sama se nastaví dle parametrů přiřazených z výroby. Voda se spustí vložením rukou do snímané zóny, tedy před senzor, čidlo. K vypnutí vody pak dojde po vyjmutí rukou z této zóny se zpožděním. Takže není třeba se obávat, že by kdokoli v domácnosti zapomněl zastavit vodu.

Obecně lze říct, že moderní infračervená elektronika umožňuje velké množství zákaznických nastavení – dosah snímané zóny, zpoždění vypnutí vody po vyjmutí rukou, hygienický proplach, který je významným pomocníkem v boji před množením patogenních bakterií ve vodovodním řádu, nebo lze baterii přepnout do programu START/STOP, kdy vodu spustí a vypne pouhé vložení rukou před senzor.

Přečtěte si také Pitná voda jako samozřejmost

Téměř třetinová spotřeba

Teplotu vody je možné si individuálně regulovat u většiny produktů přímo na těle baterie. Při použití bezdotykové automatické baterie s úsporným perlátorem s průtokem 6 litrů za minutu tak lze snížit spotřebu vody a ušetřit tím i své náklady – jak je vidět z následujícího příkladu.

Při výpočtu této úspory vody byl zvolen průměrný patnáctivteřinový mycí cyklus, během kterého u klasické pákové baterie protečou 3 litry vody. U senzorové baterie je tato spotřeba téměř třetinová. Pokud je tedy baterie použita na mytí rukou desetkrát za den, tak s obyčejnou baterií vyplýtváme 30 litrů vody, u automatické baterie spotřebujeme okolo 12 litrů.

Český statistický úřad zveřejnil, že v uplynulých letech bylo vydáno okolo 31 tisíc povolení k nové stavbě nebo rekonstrukci. O kolik šetrnější k životnímu prostředí by bylo, kdyby v každém z těchto případů byla naistalována alespoň jedna automatická baterie… Baterií to samozřejmě nekončí – u toalety by měl být samozřejmostí výběr mezi spláchnutím krátkým, které pustí tři litry vody, nebo dlouhým, které spláchne šesti litry vody.

Jedním litrem a hygienicky

Posledním výrobkem s elektronikou vhodným pro domácnosti, jsou domácí pisoáry, které se těší čím dál větší pozornosti, a to nejen pro hygieničnost a pohodlí mužských členů, ale také opět kvůli úsporám vody. K efektivnímu spláchnutí domácím pisoárem stačí díky speciálnímu sifonu jen 1 litr vody, zatímco klasická toaleta s děleným splachováním spotřebuje třikrát více.

Pisoár je možné vybavit radarovým splachovačem, jedním z nejsofistikovanějších systémů pro bezdotykové splachování, který reaguje pouze na použití pisoáru – vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny. Ten se umisťuje za samotnou keramikou pisoáru, takže obklad stěn neruší žádné plastové nebo nerezové kryty.

Elektronika je také vybavena samočinným spláchnutím po 6 hodinách od posledního použití, aby se zvýšil standard hygieničnosti a nebylo třeba se obávat nežádoucího zápachu v interiéru.

Elektronika ve skle

Úspora vody nemusí být hlavním argumentem pro výběr automatického nebo elektronického vybavení koupelen a toalet. Samozřejmostí je i celkový vzhled výrobku. Mnohé potenciální zákazníky může odradit antivandalový vzhled nerezových krytů automatických ovládání sprch nebo plastových splachovačů toalety. Navíc proti vandalům odolný kryt může disponovat pro domácnosti designově nevhodným piezo tlačítkem. A v případě plastových materiálů může u někoho vzbuzovat pocit laciného provedení.

Elektronické vybavení koupelen, zvláště pro domácí použití, ovšem lze pořídit i mnohem designověji – skleněné panely pro ovládání sprch i splachovačů toalet jsou vhodným doplněním všech typů interiéru, jsou nenápadné, a přesto velmi moderní.

Zde lze podotknout pouze jednu věc – tyto skleněné panely stejně jako kterékoli jiné splachovače toalet se instalují do montážního rámu s nádržkou od stejného výrobce, aby byla zaručena správná funkce celého systému. Proto je při výběru nutné myslet i na koupi rámu, který v drtivé většině není součástí dodávky.

TEXT: Pavel Rybka

FOTO: Archív autora

Autor je spolumajitel značky SANELA