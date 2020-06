Domácí systémy ukládání energie se začaly vyrábět v Jeseníku

Zájem o domácí systémy ukládání energie u nás v posledních letech roste. Domácí baterie, které skladují energii ze solárních panelů v době, kdy svítí slunce, dokáží pokrýt i běžnou spotřebu energie v domě a zajistit jeho soběstačnost v momentě, když počasí nepřeje výrobě z obnovitelných zdrojů. Je dobrou zprávou, že i v této oblasti nejsme závislí na exportu ze zahraničí a že technicky velmi vyspělá řešení vznikají a vyrábí se komplet v České republice.

Špičková bateriová úložiště, vymyšlena a vyrobena komplet v České republice

Od roku 2016 testuje česká firma Fenix Group využití bateriových úložišť v domech s téměř nulovou spotřebou NZEB na vlastní kůži ve svém administrativním centru v Jeseníku. A od roku 2018 navíc provozuje špičkovací stanici SAS, která je jedním z největších bateriových úložišť v Česku.

Výrobcem je dceřiná společnost AERS z Plzně, která také v loňském roce dokončila vývoj a certifikaci domovních modulárních akumulačních stanic s názvem AES. Tyto stanice jsou kompletně českým architektonickým řešením – know-how pochází od firmy AERS, samotná úložiště jsou pak sestavována ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku.

„Jako první uvádíme na trh typ AES 10, což je akumulační energetická stanice o výkonu 10 kW s kapacitou úložiště 11,25 kWh. Je to modulární systém a kapacita této verze tak bude jednoduše možné rozšířit až na kapacitu 22 kWh. Stanici dodáváme zákazníkům v provedení „all in one“, takže stačí do ní připojit pouze kabely z FVE panelů a na druhé straně ji napojit na vnitřní elektrickou síť domu.“ říká Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS s.r.o. a dodává: „Absence cenově dostupného skladování elektřiny dlouhou dobu omezovala možnosti energetických úspor a snižování spotřeby. S vývojem nových akumulačních systémů, postupným poklesem jejich ceny a s přispěním státní podpory se situace začíná měnit – zdroje obnovitelné energie (zejména fotovoltaické) spolu s akumulačním systémem začínají být cenově dostupnou alternativou pro vlastníky nemovitostí. Ve spojení s výhodami elektrických topných systémů tak dostává majitel velmi efektivní nástroj, který mu zabezpečí vysoký tepelný komfort při zachování nízkých provozních nákladů.“

Bateriová stanice vám přinese soběstačnost a výdaje pod kontrolou

Hlavní výhodu akumulace energie je u domácnosti posílení energetické soběstačnosti. Majitelé domů totiž mohou hospodařit s vyrobenou nebo koupenou energií podle vlastní spotřeby – mohou tedy elektrickou energii spotřebovávat i v jiné době, než kdy byla uložena.

Díky tomu zvýší energetickou bezpečnost, jelikož bateriový systém může fungovat i jako záložní zdroj v případě výpadku elektřiny v síti, a zároveň mají větší kontrolu nad svými výdaji, kdy dochází v konečném důsledku i k jejich snížení.

Nejčastější využití domácích bateriových úložišť je v kombinaci se solárními panely – nejvíce energie z fotovoltaického zdroje je vyrobeno během dne, zatímco spotřeba bývá nejvyšší v ranních a večerních hodinách. Nadbytečnou energii je tak možné přes den ukládat do akumulačního zařízení a spotřebovávat později v době potřeby.

Dalším způsobem využití bateriového systému je uložení energie koupené ze sítě mimo špičku, kdy je tarif nízký, a její pozdější spotřeba v době vyšších cen; uživatel uspoří nejen své náklady, ale zároveň přispívá k tzv. peak-shavingu, tedy vyrovnání energetických špiček.

Více informací o domácím bateriovém úložišti AES najdete na www.aers.cz, možnosti elektrických topných systémů podrobně prezentují stránky www.fenixgroup.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti FENIX