Výměna radiátoru v pěti jednoduchých krocích (pracovní postup)

Teplé jasní a letní dny jsou ideální pro výměnu radiátorů – zvlášť, pokud se jedná o radiátory, které jsou v provozu desítky let, protékají nebo reznou.

Pokud se závada objevila u jednoho tělesa, pravděpodobně končí životnost všech stejně starých těles.

V současné době jsou na trhu tělesa, která umožňují velmi snadnou výměnu starého za nové těleso. Celý proces přitom není ani nijak zvlášť fyzicky nebo časově náročný a lze ho charakterizovat v pěti krocích.

Výměna samozřejmě začíná vypuštěním celé soustavy. Zde velmi záleží na objektu a možnostech soustavy – můžeme vypustit celou soustavu, konkrétní stupačku anebo použít zamrazovací soustavu, která „odpojí“ vždy jedno konkrétní těleso. Následně demontujeme staré těleso, a to včetně původních závěsů či konzol. Instalujeme hmoždinky v místech budoucích úchytů nového tělesa.

Tato fáze nabízí ideální příležitost k úpravě všech nerovností zdi, případně zeď můžeme nově natřít – další desetiletí bychom tak ideální příležitost mít nemuseli! Následně umístíme nové nosné prvky tělesa, a pak již můžeme instalovat samotné těleso a opět ho připojit k původním rozvodům, napustit a odvzdušnit.

Info o materiálu » Topná tělesa RADIK jsou přizpůsobena potřebám snadné a rychlé instalace při výměně článkového radiátoru za moderní deskové těleso. Jsou určena k vytápění rodinných a bytových domů, administrativních budov i nebytových prostor. Tělesa disponují šesti úchyty pro spolehlivé a bezpečné zavěšení, jsou vhodná pro přetlak do 1,0 MPa jednotrubkových a dvoutrubkových soustav. Běžně jsou dostupná v 11 odstínech.

Co budeme potřebovat

Topné těleso pro rekonstrukce: Těleso Korado RADIK R Klasik levé nebo pravé boční připojení, připojovací rozteč 500 mm rozměry: výška 554 mm, délka 400–2 000 mm

Těleso Korado RADIK R Klasik levé nebo pravé boční připojení, připojovací rozteč 500 mm rozměry: výška 554 mm, délka 400–2 000 mm Nářadí a materiály: vibrační/mečová pila, zamrazovací soustava, kleště, sádra/tmel, nátěrová barva, vrtačka

01 | Vypuštění soustavy

Vypustíme vodu buď z celé otopné soustavy, nebo jen z konkrétní stupačky – to je zejména v panelových domech jednodušší řešení. Pokud vodu nelze vypustit, použijeme zamrazovací soustavu. Objímky soustavy se jednoduše nasadí na trubky radiátoru a voda se zamrazí.

02 | Demontáž

Demontujeme starý radiátor. Začneme odšroubováním bočního připojení na rozvod otopné soustavy. Sejmeme radiátor ze zdi. Odstraníme původní ocelové závěsy. Pro jejich odříznutí je možné použít vibrační nebo mečovou pilu.

03 | Opravy stěny

Určíme místa uchycení nových nosných prvků. Odkrytou stěnu zatmelíme či zasádrujeme do roviny a po zaschnutí vymalujeme, je to totiž možná na řadu let jediná příležitost, jak tyto prostory pohodlně upravit.

04 | Montáž

Umístíme nové nosné prvky radiátoru na zeď, umístíme samotné těleso a připojíme ho k otopnému systému prostřednictvím původních rozvodů.

05 | Uvedení do provozu

Nový radiátor napustíme vodou a řádně odvzdušníme.

TEXT: zpracováno z podkladů Korado

FOTO: Korado, Shutterstock