Nová pravidla pro developery: budou se podílet na financování školek a nových parků

Pražská koalice vytvořila nová pravidla pro investory, která určí, v jaké výši mají přispívat na občanskou vybavenost městu při budování nových městských čtvrtí. Jedná se o pozemky, jež potřebují ke svému zastavění změnu územního plánu, která mnohonásobně zvýší jejich cenu.

Nová Metodika by měla určit výši této přidané hodnoty, která by měla být vrácena zpět městu nebo městské části v podobě nových parků, školek nebo bytů rozšiřující bytový fond města. Metodika poprvé nastavuje jednotná pravidla pro všechny městské části. Cílem je vytvořit transparentní pravidla, která budou odpovídající jak pro město, tak pro majitele pozemků.

V současné době neexistují žádná jednotná pravidla, která by určovala, jakým podílem by se měli majitelé pozemků městu revanšovat za to, že zpracovalo změnu územního plánu. Pražská koalice teď přišla s jasným vzorcem výpočtu, který zhodnocuje nově přidanou hodnotu pozemku, kterou při změně územního plánu získá. Nová metodika má za cíl zajistit udržitelný rozvoj hlavního města a ochránit zájmy jeho obyvatel.

Změna hodnoty pozemků

„Pokud je v současnosti některé území nezastavitelné, má naprosto jinou hodnotu, než kdyby v lokalitě došlo ke změně územního plánu na stavební pozemky. Vezměme si například Letňany. Ve chvíli, kdyby Praha změnila některou část této lokality na stavební, cena pozemku se mnohonásobně zvýší. Developeři by proto měli nést spravedlivý podíl např. na budování infrastruktury či veřejného prostoru. Jedná se o obdobný princip společenské odpovědnosti firem,“ popisuje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj, a dodává: „Těšíme se na připomínky veřejnosti, developerů i městských částí. Pevně věřím, že se dohodneme. Koneckonců, město stavíme všichni společně.“

Město i nadále usiluje o maximální rychlost a transparentnost všech procesů, přičemž z pohledu developerů se požadované podmínky a chování města stanou díky Metodice více předvídatelné. Investoři by se tak na základě dohod o spolupráci měli finančně podílet na budování infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství.

Investoři se budou podílet na občanské vybavenosti

S tím souhlasí i Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha, který se na tvorbě Metodiky podílel: „Každé nové území s sebou přináší vysoké náklady spojené s jeho zastavěním. Čím více nových obyvatel v území bude, tím vzrůstá potřeba na dostatečnou kapacitu škol a školek, kvalitní parky a dobré dopravní napojení. Investoři by se proto měli v rámci budoucího rozvoje města na těchto nákladech podílet. Nová Metodika tak určuje, v jaké míře by měli přispívat.“

Architekt Filip Foglar z kanceláře Petra Hlaváčka jej doplňuje: „Stavíme na zahraničních zkušenostech i dobré praxi z některých městských částí. Naše Metodika však přináší hned několik vylepšení oproti stávajícímu systému. Zároveň je maximálně jednoduchá, jednoznačná a férová. Důležitým aspektem při její tvorbě je pro nás úzká spolupráce s právníky a ekonomy, např. docentem Zdeňkem Tůmou.“

Nová Metodika byla již konzultována s městskými částmi a zástupci developerů a v současné chvíli probíhá její připomínkování. Po vícekolovém projednání čeká na schválení Radou hl. města Prahy. Veřejnosti bude představena 29. 9. 2020 od 18:00 v Centru architektury a městského plánování v rámci cyklu Velké změny Prahy za přítomnosti Petra Hlaváčka a dalších hostů.

