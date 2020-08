Na Horu. Dílo, které propojuje přírodu a lidství

V blízkosti pražského metra Bořislavka, ve veřejném prostoru piazzetty nově vznikajícího kancelářského a obchodního centra od ateliéru Aulík Fišer Architekti, bude letos na podzim instalováno umělecké dílo s názvem Na Horu.

Autorem plastiky je Federico Díaz, česko-argentinský konceptuální a multi­mediální umělec, který patří k průkopníkům užívání nových médií v umění a řadí se mezi výrazné osobnosti v oboru. Monumentální dílo Díaze, které propojuje přírodu a lidství, zdůrazňuje význam historické stezky, která kdysi vedla skrze dnešní Centrum Bořislavka.

Díaz uvozuje své dílo slovy: „Procházím kolem hmoty. Objektu a sochy. Jak na mě působí? Je to zkamenělý strom, skála, soutěska, pohybující se živý balvan stržený z vrcholku hor, vyvřelina, stéla nebo sloup, stalagmit tvořený miliony let sedimentací hornin.

Přírodní útvar, který jsme objevili a vyjmuli jako živou fosilii nalezenou v krajině a umístili na místo jako atraktor emocí. Po chvilce vnímání v blízkosti vidím jakousi zvláštní pravidelnost, strukturu, kterou jsme nikdy předtím neviděli.

Ptám se, jestli je to, co vidím, skutečně přírodní? Vytvořil to člověk? Láká mě ke kontaktu a dotyku. Zastavuji se a sedám si. Socha, i když monumentálních rozměrů, působí subtilně a vyzývá mě k úvahám.“

Augmentovaná skála

Plastiku vysokou 7,5 metrů vytváří autor s pomocí nejnovějších technologií: objekt vyrábí technikou robotické fabrikace a jako materiál používá nový typ vysokopevnostního betonu UHPC. Díky němu je možné vytvořit skořepinovou plastiku, velmi subtilní ve strukturách povrchu.

Tvarem bude socha připomínat přírodní útvar, soutěsku vyňatou ze skal. Její povrch je formován pravidelnou strukturou. Dílo je navíc interaktivní. Speciální aplikace na mobilu či tabletu umožní veřejnosti vidět sochu doplněnou o další augmentovanou vrstvu.

Přečtěte si také Vstupní prostory Rudolfina seznamují s historií

„Pro mě je důležité, že vytvářím abstraktní věci, s nimiž konfrontuji lidi. Většina z nich tomu věnuje třicet vteřin až minutu, ovšem tato struktura vyžaduje minutu a více. Ten objekt je skoro až nelidský: je přenesený odněkud, vyvolává řadu otázek a nutí k přemýšlení,” komentuje své dílo Federico Díaz.

Centrum Bořislavka realizuje společnost KKCG Real Estate na Evropské třídě v Praze 6. Nabídne mix odpočinkových zón, zeleně, společenských i obchodních prostor a kanceláří. Na úrovni vstupu do metra vznikne malé náměstí – piazzetta, kde bude umístěno Díazovo dílo Na Horu a odkud bude působivý výhled na pražské panorama. Centrum budou obklopovat parkově upravené plochy s vodními prvky, které budou tvořit veřejně přístupné prostranství.

Cenami ověnčený projekt

Architektonické řešení Centra Bořislavka vzešlo z mezinárodní architektonické soutěže, ve které uspěl ateliér Aulík Fišer architekti. Projekt získal ocenění International Property Awards v kategoriích Best Mixed-use Architecture Europe, Best Office Development Europe a Best International Office Development.

Díazovo dílo Na Horu bylo vybráno z vyzvané výtvarné soutěže organizované Nadací Proměny Karla Komárka. K účasti byli osloveni renomovaní umělci Anna Hulačová, Dominik Lang, Pavla Sceranková a Dušan Záhoranský, Lukáš Rittstein a Federico Díaz. V porotě zasedal z odborníků historik umění Jiří Fajt, teoretička umění Terezie Nekvindová a architekt Jan Aulík.

UMĚLECKÉ DÍLO NA HORU Místo: Praha

Umělec: Federico Díaz

Architekt: Aulík Fišer Architekti

Projekt: 2019

Realizace: 2020

TEXT: Red.

FOTO: Federico Díaz, Aulík Fišer architekti, KKCG Real Estate Group