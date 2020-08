Pozvánka na nominační večer soutěže Stavba roku 2020

Nominační večer 28. ročníku prestižní soutěže Stavba roku 2020 se uskuteční dne 10. září 2020 od 19 hodin v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

Průvodkyní večerem bude Berenika Kohoutová. Na nominačním večeru budou vyhlášeny nominace na tituly Stavby roku 2020 a nominace na tituly Zahraniční stavba roku 2020. V letošním roce se přihlásil do soutěžního klání o prestižní tituly dvojnásobný počet staveb než v předešlých již 27 ročnících. Tituly budou vyhlášeny 15. října 2020 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Veřejnost může dát hlas své oblíbené stavbě v hlasování veřejnosti do 14.10.2020 do 12 hodin na www.stavbaroku.cz.

www.stavbaroku.cz

https://www.facebook.com/StavbaRoku.cz