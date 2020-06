Chybík+Krištof studio: Nejnáročnější bylo vytvoření správné geometrie

Přinášíme rozhovor s autory nové budovy vinařství od studia Chybík+Krištof.

Na začátku června byla ve znojemské malebné krajině vinohradů otevřena nová budova vinařství Lahofer. Zeptali jsme se zástupců architektonického studia Chybík+Krištof na podrobnosti jejich autorského řešení.

Na naše dotazy odpovídal architekt, zakladatel studia, Ondřej Chybík a vedoucí architekt projektu nového vinařství, Adam Jung.

Co je hlavním charakteristickým rysem vašeho návrhu?

Ondřej Chybík: Stavba je zasazena do stávající vinice a vlní se pod rozdílnou konstrukční výškou. Přirozeně tak reaguje na mírný sklon a charakter vinařského terénu. Nechtěli jsme do krajiny vstupovat s příliš velkým měřítkem. Rozdělením do tří hmot se celkový objem domu odlehčil.

Na projektu jste spolupracovali s umělcem Patrikem Háblem. Proč jste jej přizvali ke spolupráci?

Ondřej Chybík: Nápad nám vnukla samotná stavba vinařství, když jsme odkryli bednění mezi betonovými žebry, kam jsme zamýšleli umístit dřevěný podhled, a ukázala se povrchová kresba betonu, který původně nebyl navržený jako pohledový. Uvědomili jsme si krásu její struktury, do níž se propsaly minerály betonování, a zároveň nápadnou podobnost s díly Patrika Hábla, jež známe. S nadsázkou se dá říct, že se nám Hábl v betonu zjevil jako obraz z Turínského plátna.

Jaké nové technologie či inovativní řešení váš projekt přináší?

Adam Jung: Spíše než nové technologie jsme museli ve spolupráci se statikem vymyslet řešení stavebních konstrukcí. Některé zásadně ovlivňují vzhled objektu a jiné jsou oku neviditelné. Například skladba střechy amfiteátru (jedná se o zborcenou plochu) je překryta betonovou mazaninou, tak aby se po osazení horních betonových žeber a ocelových podkonstrukcí pro vynesení dřevěné terasy neporušila hydroizolace a tepelná izolace.

Dále mě napadá provedení vnějších prefabrikovaných sloupů haly, které jsou vymyšleny jako sendvičové – nosná část je od pohledové oddělená tepelným izolantem, který navazuje na opláštění haly. Dovolují tak propsat betonové prvky i na fasádu výrobního objektu, které jsou geometricky navázány na návštěvnický objekt a na průběh vinohradu.

V neposlední řadě bych ještě zmínil monolitické přesahy střech výrobního objektu (prefabrikovaná hala). Jsou od interiéru tepelně izolačně odděleny a vyneseny pomocí prvků Schöck Isokorb. Vytváří konzolu a lemují hrany obou hal. Jen takto bylo možné vytvořit „kšilt“, který se opakuje na střeše návštěvnického objektu.

Co bylo v rámci projektu nejnáročnější?

Adam Jung: Podle mě bylo ve fázi projektu nejnáročnější vytvoření „správné geometrie“. A to tak, aby fungovala jak po stránce estetické, tak konstrukční a funkční. A to nejen geometrie amfiteátru, která vychází z tvaru oblouků v interiéru a bylo nutné, aby tato vazba zůstala zachována, ale i celé geometrie návštěvnické a administrativní části a na ni navazující pootočené haly, kde se osový systém potkává s řádky vinohradu. V průběhu projektu bylo vytvořeno nesčetné množství variant, kdy „až ta poslední“ splňovala veškeré parametry a byla proveditelná.

Chybík+Krištof studio

Chybík+Krištof je architektonický ateliér, který založili roku 2010 v Brně architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof. Ateliér za dobu své existence získal několik ocenění. Na konci roku 2013 zvítězil jejich návrh v soutěži na český pavilon pro Světovou výstavu Expo 2015 v Miláně. Ten byl vytvořen systémem modulární kontejnerové výstavby.

Budova galerie nábytku MY DVA od tohoto studia získala cenu Grand Prix Obce architektů a jednu z cen České ceny za architekturu. V roce 2019 získalo studio ocenění Design Vanguard pro nejlepší mladý architektonický ateliér světa.

Aktuálně byl atelier vybrán organizací The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies jako jeden z top 40 evropských progresivních studií ve věku pod 40 let roku 2019-2020.

TEXT: JOLANA ŘÍHOVÁ

FOTO: ALEX SHOOTS BUILDINGS, VOJTĚCH VEŠKRNA, PAVEL BARTÁK