Terasy, altány, pergoly a přístřešky v roce 2020: kdy je třeba stavební povolení?

Léto je ideální dobou pro využití drobných zahradních staveb, jakými jsou například altány či terasy, případně pro ocenění stínu, který poskytují přístřešky a pergoly. Než ovšem položíme první, základový trámek, patku či lopatu se štěrkem, měli bychom zjistit, zda nepotřebujeme stavební povolení – stavební zákon totiž nic jako „drobná stavba“ neuznává a podmínky jsou tak jasně dané.

Na úvod trocha definic. Pergola je lehká konstrukce sloužící majoritně k poskytování opory popínavým rostlinám. Konstrukce je nejčastěji laťová či trámová a tvoří vzdušné, necelistvé zastropení. Terasa je prakticky zpevněná plocha zhotovená například z betonu, dlažby či dřeva. Pokud je terasa zastřešená, vzniká přístřešek. Ten je stavbou bez obvodových konstrukcí, ať už chybí pouze jedna či více stěn, a jeho speciálním případem je dekorativní altán.

Podmínky stavby

Ještě než vůbec začneme zjišťovat, zda plánovaná zahradní stavba je, či není předmětem pro návštěvu úřadu, musíme zajistit několik základních informací a podmínek. Předně – stavba musí být umístěna minimálně 2 metry od hranice pozemku a musí být v souladu s územním plánem.

Pozor je třeba dát na místní regulativy, vyhlášky, ochranná pásma a památkové zóny. Co si pod tím představit? Některé obce mohou mít stanoven maximální koeficient zastavitelnosti, do kterého se z celkového pozemku počítá nejen obytný objekt, ale i rekreační stavba typu altánu či přístřešku. Zde pozor – pokud terasa není zastřešená, pak se v rámci koeficientu nejedná o zastavěnou, ale pouze o zpevněnou plochu.

Stejně tak může být v regulativech stanoveno procento nezastavené plochy. I tento údaj může velikost naší zahradní stavby významně ovlivnit.

Pokud obec nemá vydaný územní plán, pak platí § 20 a § 21 odst. 5 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, a tedy: „…vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,

b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.“

A tedy pokud je odvod srážkové vody přednostně řešen vsakováním. Samozřejmě za podmínky, že dále neplánujeme její jiné využití.

Rozhodnutí, souhlas, povolení či ohlášení

Příslušnou část zákona §79, odst.2o, která se týká zmíněných zahradních staveb, lze citovat takto: „…stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupné vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.“

Vycházet ovšem musíme i z § 103, odst.1e1, který říká: „…stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů nebo jaderná zařízení.“

V případě, že tedy mluvíme o rekreační stavbě do 25 m2, 5 m výšky a nepodsklepené, která splňuje i všechny ostatní, výše uvedené podmínky, nemusíme mít obavy – stavba nevyžaduje územní rozhodnutí či souhlas (dle §79, odst.2o) a ani stavební povolení či ohlášení stavby (dle § 103, odst.1e1).

V opačném případě je třeba si pořídit půdorys, řez a pohledy na plánovanou zahradní stavbu, situační výkres umístění na pozemku a řadu dalších dokumentů (o kompletní dokumentaci je vhodné se poradit s konkrétním úřadem) a vyrazit na lov podpisů a razítek.

Text: redakce