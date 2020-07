Realitní firmy: Zachování odpočtů úroků z hypoték je rozumné

Sněmovna schválila navzdory návrhu vlády zrušení daně z nabytí nemovitostí. Zároveň zrušila daň z nabytí nemovitosti, tento krok však trh očekával. Předlohu nyní musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Zachování daňových odpočtů u úroků z hypoték je dobrou zprávou pro realitní trh. Je jediným zvýhodněním při pořízení nového bydlení. Uvedli to zástupci realitních firem, které oslovila ČTK.

„Zrušení daně z nabytí nemovitosti je velmi vítané a mnoha klientům pomůže k nové nemovitosti. Úsporu mohou následně použít na zařízení svého bydlení nebo nechat jako rezervu na horší časy. Zachování odpočtů úroku z úvěru je pozitivní zprávou pro všechny, kteří musejí použít financování od banky,“ sdělil regionální ředitel společnosti 4fin Tomáš Trauške.

Jediné zvýhodnění při pořízení nového bydlení

Jak uvedl hypoteční specialista společnosti Bidli Daniel Horňák, potvrzení zrušení daně z nabytí nemovitostí trh očekával, takže to není žádným překvapením. „Dobrou zprávou je určitě zachování odpočtu úroků hypotéky. Tato možnost je totiž reálně jediným zvýhodněním při pořízení nového bydlení a jejím zrušením by byla znemožněna jakákoliv finanční podpora například pro mladé rodiny,“ doplnil Horňák.

Podle Martina Březiny ze společnosti Re/Max Alfa již dnes k dani z nabytí nemovitých věcí přistupují zájemci o koupi nemovitosti tak, jako by byla zrušena. „Nemyslím si proto, že by formální zrušení daně vedlo ke skokovému nárůstu zájmu. Naopak, pokud by daň zrušena nebyla, mnoho lidí, kteří si nyní nemovitost koupili, by se dostali do finančních problémů, protože s platbou daně již nepočítají a nejsou na ni připraveni,“ podotkl Březina.

Ředitel společnosti Bezrealitky Hendrik Meyer uvedl, že rozhodnutí Sněmovny je jednoznačně dobrý krok. Bydlení podle něj patří k základním lidským potřebám a odstraňování bariér na realitním trhu je v této nejisté době záslužné.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

„Osobně považuji za rozumné i ponechání hypotečních odpočtů. V situaci, kdy většina lidí v Česku stále i přes rostoucí ceny preferuje nákup vlastního bydlení, se jedná o ústupek, který dává smysl. Zvláště když se spolu s očekávaným propadem ekonomiky nejspíš přijde i složitější hospodaření hypotékou zatížených domácností,“ sdělil Meyer.

Podle jednatele společnosti FérMakléři.cz Jana Boruty zrušení daně z nabytí nemovitých věcí povede k dostupnějšímu bydlení. „Byť by se dalo spekulovat, zda prodávající díky zrušení daně nezkusí zvednout cenu nemovitosti, nepředpokládám, že by to v aktuální situaci nastalo,“ dodal Boruta.

Sazba daně z nabytí nemovitosti, která v minulosti nahradila daň z převodu, činí čtyři procenta a platí ji kupující. Stát na ni v posledních letech ročně vybral kolem 13 miliard korun. Schillerová označuje daň z nabytí za nespravedlivou. Všechny předchozí pokusy zrušit tuto daň však ztroskotaly. Nepovedlo se to ani loni, kdy to navrhl přímo Senát.

ZDROJ: ČTK

FOTO: SHUTTERSTOCK