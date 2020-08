Vínobar Dvojka – trochu punk a trochu vintage

Restaurace, kavárny, bary či vinárny, ambasadory dobrého jídla a lahodných nápojů, má navíc většina s nás spojeny se setkáváním, ať pracovním či s přáteli. I tyto podniky prožívají dnes těžké časy, nicméně majitelé, kteří je otvírali s nadšením a láskou, dělají vše pro to, aby tady byly, jestliže budeme potřebovat povzbudit, posedět, načerpat sil.

Vínobar Dvojka v Praze na Letné v sobě spojuje, jak název napovídá, vinotéku a bar a jeho otevřením si majitel Richard Preisler splnil svůj sen. K realizaci přizval architekty Jana Plecháče a Henryho Wielguse z ateliéru Jan Plechac & Henry Wielgus.

Zadáním bylo vytvořit prostor s příjemnou a přátelskou atmosférou, který v sobě současně ponese otisk osobnosti majitele. “Richard byl vlastně úplně první klient našeho studia,“ vzpomíná Henry Wielgus, „myslím, že letos to je přesně 10 let. Za tu dobu se z nás stali přátelé. Do návrhu jsme se snažili vtisknout jeho osobu tak, jak ji cítíme my. Vzniklo několik návrhů, ale pořád jsme říkali, že to není dost “Richard”, že ho to úplně nevystihuje. Pak Honza vytáhl fotku ošoupaného Iphonu a to byl vlastně takový předobraz Dvojky. Současný a moderní na jedné straně a na druhé trochu punk a vintage s určitým nádechem umělecké atmosféry, protože Richard, kromě jiného provozuje galerii a sám z výtvarného podhoubí pochází.“

Prostor kde se vše znovu spojí v jedno

Zamýšlená příjemná a uvolněná atmosféra se promítá do interiéru především prostřednictvím zvoleného nábytku, osvětlení a podlahy. Základními stavebními kameny budoucího vybavení se stalo několik bíle natřených starých pracovních stolů a stoliček, pár starých ledniček na chlazení vína.

Bílá barva hraje v prostoru významnou roli – bílé stěny ho sjednocují a vše se tak odehrává spíše v rovině světla a stínů. Betonovou podlahu autoři návrhu bílou barvou jen pocákali, a tyhle „kaňky“ vnáší do prostoru nahodilost a snad i hravost.

„Na první pohled to vypadá, že jste vstoupili do něčího ateliéru. Případně do prodejny retro chladniček. Na stěně pak visí neonová “dvojka” v barvě červeného vína jako takové znamení, o čem že to ve Dvojce je. Naprostá jednoduchost, řeknete si, prostor, kde se vše znovu pojí v jednoho ducha.“

VÍNOBAR DVOJKA Autor: Jan Plecháč, Henry Wielgus, Studio Jan Plecháč & Henry Wielgus

Adresa projektu: Veletržní 302/40, Praha 170 00, www.facebook.com/VinobarDvojka/

Realizace: 2019

Produkty:

sklenice | Ateliér Pelcl – Jiří Pelcl

svítidlo | Lasvit – Jan Plecháč&Henry Wielgus|Neverending glory

porcelán | Kolekce7