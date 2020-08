Inspirace v koupelnách

Trendy v koupelnách a designové novinky můžete načerpat v karlínském koupelnovém studiu MARO Nová tvář koupelen. Velkolepé prostory poskytují prostor pro ukázku různých stylů koupelen, velkoformátových obkladů a aktuálních trendů v oblasti koupelnového vybavení.

6











Skandinávská inspirace

Ostré hrany, chladné barvy, a přitom energie sálající z neobvyklé kombinace struktury obkladů, vytvoří z každé koupelny jedinečný prostor. Jednotlivé textury obkladů seskládaných na první pohled nesouměrně, doplněné ostrými hranami koupelnového nábytku, vytvářejí systematický celek.

Černé prvky v koupelně

Největším trendem poslední doby je bezesporu černá barva, která udělá z každé koupelny jedinečný šperk. Kombinace přírodních materiálů a černých prvků spolu s vysokou variabilitou umístění a rozměrů skříněk je charakteristická pro novou řadu koupelnového nábytku RIHO Livit. Tento modulární systém nabízí každému možnost zkompletovat si koupelnu podle osobního vkusu a přání.

Ultratenké umyvadlo v dekoru přirozené břidlice přináší originalitu, funkčnost a praktičnost v podobě dostatečných odkládacích ploch a snadné údržby. Umyvadlová a sprchová baterie KLUDI s jemnými křivkami a liniemi a sprchová rámová zástěna pro sprchy walk-in od německého výrobce KERMI v černém provedení skvěle balancuje se zbytkem koupelny.

Nová klasika

Kolekce dokonale tvarovaných inovací do koupelny. Kolekce The New Classic od švýcarského výrobce Laufen se pyšní praktickým harmonickým tvarem v kombinaci s moderním provedením. Jasné formální vyjádření moderní elegance, která oslavuje koupelnu jako místo ryzí čistoty.

Doplněno italskými zdobnými obklady od výrobce Ragno s romantickým vzorem a botanickými prvky, které jsou inspirovány benátskou klasikou. Spolu se syrovostí cihel vytváří neopakovatelné propojení.

Strohá střízlivost

Tmavé obklady inspirované sedimentárními horninami vytěžených z italských jezer můžete mít v úpravě lesklé (hlavní stěna) nebo matné (prostor sprchového koutu). Celkový střízlivý dojem dodává strohá koupelnová série Durasquare – markantní, přesná, obdélníková, a přesto měkká a plynulá.

Tenkostěnné umyvadlo s kovovou chromovou konzolí (k dispozici i v moderní matné černé) dokonale doplňují výsledný efekt. Na pohled minimalistické řešení sprchové a umyvadlové baterie v sobě nese precizní kvalitu německého výrobce KEUCO, kdy jediný viditelný prvek armatury na stěně poskytuje kompletní sprchové řešení.

Kontakt:

Nová tvář koupelen MARO

Rohanské nábřeží 670/19

Praha – Karlín 186 00

www.marokarlin.cz

IG: maro_karlin

Tel.: +420 778 451 167, +420 778 451 052

E-mail: koupelnypraha@maro.cz

ZDROJ: PR článek společnosti MARO