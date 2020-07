Doky, které mají zachránit celé město

V údolí Numendal uprostřed malebné norské krajiny leží městečko Rødberg. Z osady, kterou ve skutečnosti tvořily jen dvě farmářské usedlosti, vyrostlo administrativní a obchodní centrum oblasti Nore og Uvdal. Za růst vděčí významné vodní elektrárně, ale v současnosti už průmysl jako hlavní tahoun nestačí. Jak má vypadat budoucnost Rødbergu, měli vymyslet architekti v mezinárodní soutěži.

I přes svou výhodnou centrální polohu čelí Rødberg obrovskému problému v rozvoji strategií na přilákání obyvatel i návštěvníků. To vyvolává komplexní otázky týkající se interakce mezi venkovem a městy. Regionální demografický trend v městských oblastech roste, zatímco venkovské oblasti, jako je Rødberg, zažívají intenzivní populační pokles. Italští architekti Space Travellers vyvinuli silnou strategii, zhmotněnou v komunitní budově nazvané New Era Wharf – Doky budoucnosti.

Nezapomínat na kořeny

Nová dominanta údolí Numedal má jasnou polohu. Nachází se přímo na jezeře. „Toto rozhodnutí nebylo náhodné,“ vysvětlují autoři vítězného návrhu. „Voda je historicky nejdůležitějším přírodním prvkem osídlení. Vybudováním nové stavby v intimním kontaktu s jezerem je možné vytvořit symbolické spojení s kořeny samotného Rødbergu, tedy s vodní elektrárnou.“

Doky budoucnosti mají sloužit jako komunitní prostor, který umožní městu rozšířit si vlastní identitu. Hlavní fasáda se dívá přímo na majestátní budovu staré vodní elektrárny. Tento vizuální vztah představuje jemné spojení mezi dvěma budovami, které nevyhnutelně tvarovaly a budou dále formovat obraz vesnice.

Funkce

Každé ze tří podlaží komunitní budovy New Era Wharf je určeno na něco jiného. První úroveň působí jako jakési spojovací tkanivo. Dlouhé molo propojuje pobřeží přímo s budovou. Architekti navrhli i novou cyklistickou trasu. Spojuje hlavní ulici Rødbergu s cyklistickou stezkou z Nore, která prochází přes jezero.

Před budovou se z mola stává veřejná terasa. Nabízí jedinečné místo, ze kterého si turisté mohou vychutnat vodu, výhled na historické objekty vodní elektrárny a 360stupňové panorama okolních lesů. Je to také příležitostný výstavní prostor, kde umění, voda a krajina vytvářejí jedinečnou atmosféru.

„Dále bylo důležité najít zajímavou funkci, která by mohla spojit okolní oblast Nore og Uvdal a samotný Rødberg,“ říkají architekti. „Údolí má silný vztah k tradicím, zejména zemědělským.“ Na druhé podlaží proto umístili farmářský trh s místními potravinami, který bude skvělým zážitkem nejen pro turisty, ale i pro domácí – „… aby se cítili být více propojeni s lokalitou, aby se cítili hrdí na to, že jsou součástí živé reality,“ vysvětlují Space Travellers. „Kromě toho, jelikož chceme dát návštěvníkům tzv. 360stupňový zážitek, bude zde také možné naučit se tradiční techniky přímo na workshopech se zemědělci.“

Na třetím podlaží se nachází dechberoucí víceúčelový sál, kde se mohou konat formální i neformální akce. První podlaží je přímo spojeno s cyklostezkou. Na druhém by měla být tržnice a na třetím společenský sál.

Vazby

Každé patro je i z jiného materiálu. Přízemí je zcela oddané vodnímu živlu a má tendenci jako by ustupovat do pozadí a splývat s přírodou, aby do svého středu vtáhlo konečného uživatele. Tři strany obklopené vodou a směřující do středu jezera jsou vyrobeny z tenkých pohyblivých zasklených panelů, které se otevírají na terasu, čímž doslova přelévají interiér do exteriéru – nebo naopak?

První patro se nachází ve stejné výšce jako starý most v Rødbergu. Pro zachování vizuálního spojení mezi mostem a vodní elektrárnou je v prvním patře opět zasklený průhled, který umožňuje lidem přecházejícím most stále vnímat elektrárnu, tedy historii Rødbergu, ale prostřednictvím nové budovy i budoucnost vesnice. Poslední podlaží je pokryto stejným dřevem, jako je pokryto molo. Je tmavé a pochází z lesů, které obklopují údolí, takže je dalším propojením s okolní krajinou.

Přečtěte si také Mateřská škola jako jedna velká prolézačka

New Era Wharf je silný a elegantní sociální kondenzátor. Každé patro se může přizpůsobit právě potřebné funkci, dokonce i odlišným účelům – může být radnicí, jednací místností, laboratoří nebo místem konání nejrůznějších kulturních akcí. Prostory těchto doků nejsou určeny pouze na stavbu lodí. Jsou 100% flexibilní, aby obci i soukromým investorům přinášely při vytváření nové identity města různé možnosti, a zároveň ctí identitu a historii, která jim umožnila vyrůst.

THE NEW ERA WHARF Místo: Rødberg, Norsko

Architekt:

Space Travellers

Architects/Matteo

Arietti a Andrea

Bulloni

Spolupráce: POOL Landscape

Podlahová

plocha: 1 600 m2

Projekt: 2019

TEXT: Karolína Balášková

FOTO: Space travellers architects, Nube architecture