División del Norte: bytový dům plný kontrastů

Rostoucí tlak na prostor vede v mexickém hlavním městě k tomu, že se pro bydlení využívají i pozemky, které byly dříve kvůli svému tvaru nebo malé ploše považovány za nevhodné. Výsledkem hledání řešení je však často zajímavá architektura, jako je tomu i u tohoto domu od studia Iconico.

Bytový dům División del Norte má uliční fasádu širokou pouhých osm metrů, základním problémem proto bylo, jak dostat dovnitř úzké dispozice co nejvíce světla. To zajišťuje obrovský vnitřní světlík, který umožňuje proniknout slunečnímu světlu až do nejnižších pater šestipodlažní budovy.

Každé patro představuje jeden byt, celkem se tedy budova stane domovem pro pět domácností. Penthouse v nejvyšším podlaží má i střešní zahradu, která je přímo spojena s bytem. Na střeše se také nachází společná střešní zahrada s výhledem na mexické hlavní město.

Interiéry jsou, stejně jako design celé budovy, založeny na kontrastu. Podobně, jako černá vysoká budova kontrastuje se svými sousedy na ulici, kontrastují také jednoduché bíle natřené stěny, které odráží světlo dovnitř dispozice, s vybavením z ořechového dřeva. Toto tmavé, bohatě fládrované dřevo dodává interiéru dotek přírody a neobvyklou eleganci.

Chromovaná ocel hrá prím

V interiéru se také opakuje chromovaná ocel, ať už v detailech digestoře a baterií uvnitř bytů, nebo v nosných konstrukcích světlíku. Kombinace kovu a skla tak do prostoru odráží ještě více rozptýleného světla, které opticky zvětšuje byty. Jejich dispozice jsou ze stejného důvodu ponechány v co největší míře otevřené.

Od jemné elegance jednotlivých bytů se na první pohled liší společné prostory. Tam dostaly slovo drsné, utilitární materiály s dlouhou životností, jako je na černo natřená ocel a betonové bloky.

Do úzké uliční fasády se propisuje vnitřní uspořádání i minimalistický styl architektonického studia Iconico. Na jedné straně k sousednímu domu přiléhá dominantní vertikální prvek černého kubusu, v němž se skrývá společné schodiště. Strukturu této části tvoří betonové bloky s úzkými štěrbinami. Komínový efekt tak této části domu zajišťuje přirozené větrání.

K černému „komínu“ pak přiléhají balkony jednotlivých bytů, u nichž převládá vertikální uspořádání linií a jako materiál sklo. Zábradlí balkonů je záměrně ponecháno zcela průhledné tak, aby majitelům bytů nic nerušilo pohled do zeleně, která do této ulice mexického hlavního města vnáší život.

V útrobách domu se skrývá důmyslné technické vybavení. Ve zvýšeném přízemí je dostatek prostoru na parkování aut, která patří majitelům bytů, na plošinách nad sebou. Základy budovy také ukrývají nádrž na vodu.

DIVISIÓN DEL NORTE

Místo: Ciudad de México, Mexiko

Autor projektu: Moritz Melchert / Iconico

Spolupráce: René Cruz, Hugo Ramírez, Guillermo López, Jonathan Castañeda, Alberto Bautista, Andrea Trejo

Design: Daniel Juárez

Realizace: 2019

TEXT: Anna Vrabcová

FOTO: Onnis Luque, ICONICO, V2COM