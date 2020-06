Dřevostavba zvenku i uvnitř

Při plánování vlastního bydlení hledají investoři často inspiraci nejen ve svém okolí, ale třeba i v zemích ve vzdálených koutech světa. A protože inspirace může mít mnoho podob, mohla by být pro ty, kdo hledají vzdušný a elegantní dům plný světla, zajímavá tato dřevostavba v prefektuře Shiga na japonském ostrově Honšú. Pro mladý pár ji navrhli architekti z ateliéru HEARTH ARCHITECTS.

Pozemek, kde dům stojí, se nachází ve staré obytné čtvrti města Yasu na úpatí hor Mount Mikami. Samotná stavba je situována mezi parkem a řekou, architekt Yoshitaka Kuga proto využil nabízejících se proměnlivých scenérií. Zejména z oken, jež jsou orientována na sever a jih, se obyvatelům domu nabízí krásné výhledy do okolí, lemované zelení.

Názor architekta: Snažil jsem se vložit do bydlení rozmanitost a na pomoc jsem si vzal přírodu. Rozmístil jsem stavební otvory do všech linií domu tak, aby domem proudila neustále energie. Díky stěnám a plochám v domě se prostor vzájemně opticky uzavírá či otevírá, k jeho proměně jsem využil také hru světla a stínu. Věřím, že klienti oceňují bydlení, které se mění s denním světlem nebo se změnou ročních období.

13

























Funkční a efektivní dispozice

Hlavními prostory v domě jsou kuchyně s jídelnou a obývací pokoj spojené v jednu místnost. V ní se odehrává společný denní život obyvatel domu. Ovšem na rozdíl od domů u nás je tento společenský prostor sloužící k setkávání rodiny během dne, umístěn ne v přízemí, ale v podkroví. Jeho hlavním znakem je otevřenost s přesahem obvodových stěn domu – velká otevíravá okna umožňují nejen vstup světla, ale také čerstvého vzduchu při větrání.

Přízemí je zčásti komunikační zónou jak mezi interiérem a exteriérem, tak i v rámci vnitřních prostor v domě. Vstupní dveře se otevírají do zádveří, na něž navazuje hala, komunikační uzel domu, z níž lze vstoupit do ložnice, dětského pokoje, komory a dále do koupelny, WC a umývárny. Z haly lze po schodech vystoupat do podkroví s již zmíněnou společenskou místností. Hala je tedy vlastně jakousi nárazníkovou zónou, která dům dělí na denní a klidovou část, dodává domu také přehlednost a nekomplikované uspořádání.

Dispozice domu ozvláštňují také jeho přesahy do okolního prostoru – vzhledem k tomu, že denní část je až ve druhém nadzemním podlaží, nemá dům terasu, ale verandu – otevřený krytý prostor, podobný lodžii, který rozšiřuje pobytový rádius v teplých dnech.

Přečtěte si také Čínská skládačka sjednotila i nesourodé prvky

Místnost s tatami

V žádném japonském domě nesmí chybět tatami – rohože obvykle z rákosí, které mohou být položeny v celém domě či pouze v některých místnostech. V této vile je tatami v jednom pokoji, jemuž umožňuje tato podlahová krytina různorodé využití – lze sem umístit stolek a polštáře pro posezení při čaji ať již v soukromí nebo s přáteli, případně je zde možné meditovat nebo cvičit. A když přijede návštěva, stačí na zem položit futony a z čajového salónku či tělocvičny je rázem hostinský pokoj…

Studio: HEARTH ARCHITECTS, hearth-a.com

Architekt: Yoshitaka Kuga,

Místo: Shiga / Japonsko

Datum dokončení: květen 2019

Hrubá plocha: 149,98㎡

Konstrukce: dřevěná

Foto: Yuta Yamada

Text: Daniela Bartošová