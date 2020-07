Centrum architektury a městského plánování zve k návštěvě New Yorku

Letní program zavede návštěvníky do pěti světových metropolí, začne přednáškou Adama Gebriana o New Yorku.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) nabízí návštěvníkům cestu kolem světa. Čeká je 10 týdnů pestrého letního programu, během kterého navštíví New York, Tokio, Kodaň, Paříž a Benátky z pohodlí zahradního lehátka a s tematickým drinkem v ruce.

Centrum architektury a městského plánování se v létě mění na Centrum architektury a městského putování. Letos se možná do Paříže, Tokia nebo New Yorku nepodíváte, můžete se ovšem skvěle připravit. CAMP nachystal 10 týdnů letního programu (14. 7. až 20. 9. 2020) nazvaného „Z města do města“.

Letní program se odehraje na trase New York, Tokio, Benátky, Paříž a Kodaň. Každých čtrnáct dní se zaměří na jedno konkrétní město. Návštěvníci se mohou těšit na pravidelné tematické letní kino, které je zdarma.

Na procházku s Adamem Gebrianem po New Yorku

Program zahájí přednáška a komentovaná procházka po New Yorku od Adama Gebriana, která využije velkolepé pětadvacetimetrové projekční stěny v hlavním sále CAMPu. Dozvíte se, co skrývá mrakodrap bez oken na Thomas Street nebo jak může vypadat jedna z nejdražších staveb financovaných z veřejného rozpočtu.

Podíváte se na památník National September 11 Memorial & Museum postavený na pozemku původního Světového obchodního centra nebo na královnu cestovatelských sociálních sítí, vyhlídkovou věz Vessel od britského architekta Thomase Heatherwicka oživující stále se proměňující čtvrť Hudson Yards.

Letní program je zdarma. Kino se koná každý čtvrtek od 16. července do 17. září, vždy po setmění. Podrobnosti o programu na praha.camp.

TEXT: RED

FOTO: IPR PRAHA