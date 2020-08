Obec architektů prodlužuje termín pro přihlášení do soutěže Grand Prix Architektů

Vzhledem k velkému zájmu je prodloužena lhůta pro registraci nových projektů Národní ceny za architekturu.

Obec architektů na začátku června vyhlásila další ročník soutěže Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu 2020. Vzhledem k velkému zájmu o prodloužení lhůty pro registraci projektů do soutěže, je termín uzávěrky posunut do 15. srpna 24:00 hodin. Do tohoto data je možné registrovat nové i upravovat stávající projekty.

Grand Prix Architektů je soutěž s dlouhou tradicí založená v roce 1993. Od té doby se stala prestižní soutěží, ve které se mezinárodní porota skládá ze zakladatelů předních světových architektonických kanceláří a domácích architektů.

Mezinárodní porota

V letošním již XXVII. ročníku soutěže bude přihlášené projekty oceňovat porota skládající se z těchto porotců:

Christian de Portzamparc z Francie – Nositel Pritzkerovy ceny za architekturu za rok 1994 / 2PORTZAMPARC

Peka Salminen z Finska / PES Architects

Fokke Moerel z Nizozemska / MVRDV

Tanja Buijs Vitkova ze Slovenské republiky / aiscube

Dan Merta z České republiky / Galerie Jaroslava Fragnera

Nejlepších 50 vybraných projektů budou prezentovány v rámci Grand Prix Architecture festivalu by GROHE, který se koná 6. 10. 2020. na Fakultě architektury ČVUT.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. 10. 2020.

Soutěžní kategorie

Hlavní ceny soutěže GPA:

Grand Prix Architektů – velká modrá kostka – udílí porota;

Cena za celoživotní dílo – velká červená kostka – udílí Rada Obce architektů.

Porota může udělit další ceny – malé modré kostky – v následujících kategoriích:

Novostavba;

Rekonstrukce;

Rodinný dům;

Architektonický design a výtvarné dílo v architektuře.

Na tradici loňského roku navazuje udílení cen za:

Interiér – malá žlutá kostka;

Urbanismus – malá fialová kostka;

Krajinářská architektura a zahradní tvorba – malá zelená kostka.

Novinkou je zvláštní kostka za šetrnou stavbu. Tato cena bude udílena ve spolupráci se Českou radou pro šetrné budovy (Czech Green Building Council).

TEXT: RED

FOTO: OBEC ARCHITEKTŮ