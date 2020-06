Objektová kování COBRA PullBlock s ložiskem – nabídka pro 2020

Na objektová kování jsou kladeny jiné kvalitativní nároky, než na běžné interiérové kliky. Kování ve školách, hotelích nebo restauracích čelí nadměrnému zatížení i hrubšímu zacházení, frekvence otevírání dveří je mnohem vyšší. Berete to v úvahu i u vašich staveb?

Vyjdeme-li z klasifikace dveřního kování podle ČSN EN 1906, funkčně i nákladově jsou efektivní jedině kování Cobra objektových tříd 3 a 4. Kategorie 3 odpovídá frekvenci používání například v kancelářích, dveřní kování kategorie 4 jsou vhodná do prostor, kde dochází k častému a „hrubému“ používání – tedy například ve školách, restauracích, kasárnách. Kliky u dveří do školních tříd nebo hospodských WC by mohly vyprávět..

Pro rok 2020 Cobra zásadně rozšířila svou nabídku kování s ložiskem – v objektových třídách 3 a 4 jsou k dispozici

klasická rozetová kování Loft, Vision a UFO

nově i varianty Loft, Vision a UFO s oválnými rozetami

štítová kování 72 a 90mm včetně variant pro dózické klíče, cylindrické vložky a WC zamykání.

Kování Cobra Pullbloc je bezúdržbové a díky záruce 30let na mechanismus tak představuje optimální řešení pro projekty veřejných staveb z pohledu kvality i nákladů.

Jaké jsou největší výhody kování s ložiskem Cobra PullBloc ® 4.1?

Odpovídají objektové třídě 4, použitým materiálem i technologií proto snesou dlouhodobé nadměrné zatížení

Kvalita vnitřního mechanismu je testována na 1 000 000 otevíracích cyklů. Z toho důvodu je na mechanismus kování poskytována záruka 30 let

Kuličková ložiska jsou v obou rozetách, což zajišťuje dlouhodobou axiální pevnost

Polyamidové pouzdro, čtyřhran i klika tvoří jeden celek, který rotuje společně – snižuje se tak tření a zásadně prodlužuje životnost celého systému

Ve všech designových variantách jsou použity kliky o širším průměru 22mm, což umocňuje bytelnost celého systému

Snadná a rychlá montáž – fixační výstupky na rozetě zabraňují protáčení, zajišťují stabilitu a usnadňují montáž. Samotná montáž je velice rychlá i díky jednotnému systému upevnění přes celou tloušťku dveří.

„Již z názvu kování je zřejmé, že vnitřní mechanismus obsahuje kuličkové ložisko. Důležité u PullBloc® 4.1 je fakt, že ložisko z tvrzené oceli obsahují obě rozety, nikoliv jen jedna, což zajišťuje minimální tření, tichý chod a velmi dlouhou životnost,“ vysvětluje Jan Nečas, specialista firmy Cobra, největšího českého dodavatele dveřních kování. „Pouzdro obsahuje čtyři silné vratné pružiny, které vytvářejí konstantní tlak a po stlačení zabezpečují tichý a lehký návrat kliky do původní polohy.“

Celé polyamidové pouzdro tvoří spolu se čtyřhranem a klikou jeden celek, dveřní kování PullBloc® 4.1 je tak zcela pevné, dlouhodobě bez vůle a prakticky bezúdržbové, což je v případě veřejných prostor nadmíru důležité. Kvalita kování je u varianty 4.1 umocněna i použitím klik o průměru 22mm, které jsou bytelnější a zároveň lépe padnou do ruky.

Více informací o objektovém ložiskovém kování najdete na www.matekliku.cz

ZDROJ: PR článek společnosti COBRA