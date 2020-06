Chcete 100 000 Kč na tepelné čerpadlo?

Stavíte a potřebujete kvalitní a efektivní vytápění? Vyhrajte ho!

Zaregistrujte se v termínu od 15. 6. do 15. 8. 2020 a jste ve hře o 100 000 Kč na tepelné čerpadlo pro komfortní vytápění od špičkového německého výrobce STIEBEL ELTRON.

Každý zaregistrovaný zájemce navíc získá výhodnou nabídku přímo od výrobce a odborné poradenství zdarma.

Jak na to?

Zaregistrujte se a nechte si vypracovat výhodnou cenovou nabídku na instalaci tepelného čerpadla. V době od 15. 8. 2020 do 30. 4. 2021 kupte tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON. Vylosujeme jednoho, kterému proplatíme náklady na tepelné čerpadlo ve výši 100 000 Kč.

Nezapomeňte

Podmínkou zařazení do slosování je doložit koupi i instalaci produktu zasláním kopie dokladu o koupi a fotografie výrobního štítku a to do 10. 5. 2021.