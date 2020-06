Video seriál Stavba domu: Založení první řady (4. díl)

První řada broušených cihel se zakládá do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, nebo i na vyzrálou zakládací maltu.

Před položením cihel se musí s pomocí zubového hladítka s výškou zubu 6 milimetrů nanést tenkovrstvá malta nebo 2 housenky tenkovrstvého polyuretanového lepidla. První den doporučujeme vyzdít maximálně 3 řady cihel. Zdění stěny zahájíme založením rohu. Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou a následně cihly ukládáme podél napnuté šňůry do maltového lože shora zasunutím per do drážek.