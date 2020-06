Jak správně postupovat při montáži asfaltových šindelí

Asfaltové šindele, někdy též nazývané kanadské šindele, jsou jedním z nejpoužívanějších střešních materiálů při rekonstrukcích starých střech. Hodí se ale také jako střešní krytina i pro novostavby, jelikož mohou nabídnout několik velmi zajímavých vlastností. Nízkou plošnou hmotnost, extrémní odolnost, dlouhou životnost, variabilní vzhled a rychlou aplikaci. Jak správně postupovat při montáži a čeho se naopak vyvarovat?

Záklop musí mít dostatečnou nosnost a musí být suchý a rovný. Pro záklop se proto nejčastěji používají dostatečně vyzrálá prkna nebo OSB desky o tloušťce alespoň 22 mm (přesná tloušťka záleží na sklonu střechy, roztečí krokví a sněhové oblasti a nikdy by neměla být menší než 15 mm).

Rada odborníka:

Pokud je v půdním prostoru vestavba, musí být zhotoveno odvětrání střešního pláště. Výška kontralatě se počítá dle délky krokve a sklonu střechy. I půdní prostor musí být náležitě odvětrán, aby nedocházelo ke kondenzování vlhkosti. Veškeré informace pro odvětrání lze nalézt v ‚Pravidlech pro navrhování a provádění střech‘ vydaných Cechem KPT ČR.

Na záklop je nutné instalovat podkladní pás, který slouží jako pojistná hydroizolace. Ta ochrání střechu před pokládkou a během ní a vyrovná drobné nerovnosti v záklopu. Předtím než se na záklop instaluje podkladní pás, je nutné spodní hranu střechy (okapová hrana střechy) oplechovat (okapnice).

Důvodem je, aby se do dřeva nemohla dostávat vlhkost a voda při stékání ze střechy či při odtávání sněhu. Jako podkladní vrstva se rozhodně nesmějí používat asfaltové pásy, které mají nosnou vložku z papíru, protože lepenka může nasát vzdušnou vlhkost, šindele se zvlní a životnost střechy se sníží.

Již vůbec nesmí být ze stejných důvodů použita klasická papírová lepenka. Stejně tak není vhodné používat na podkladní pás jiné materiály než na bázi asfaltu – nezajistily by nepropustnost střechy.

Nejčastěji používanými a oblíbenými podkladními pásy jsou lehké asfaltové podkladní pásy. Díky svým vlastnostem a odlehčenému množství asfaltu zajišťují snadnou montáž, umožňují práci v chladném i horkém počasí a vyrovnají drobné nerovnosti v záklopu.

V úžlabí se podkladní pás instaluje svisle, v normální ploše střechy vodorovně. U sklonů střech pod 20° je nutné mít vyšší přesah pásu, a to až 50 %. U sklonů nad 20° stačí přesah pásu 8 až 10 cm, u sklonů nad 85° není nutné podkladní pásy používat. Podkladní pásy se uchycují do záklopu hřebíky, a to každých 40 cm ve všech směrech podél okraje pásu.

V případě, že střecha má úžlabí, která nebudou vykryta šindeli, vykrývají se jako první tato úžlabí. Do úžlabí je možné použít oplechování nebo speciální úžlabní asfaltový pás, který je možné zvolit ve stejné barvě, jako je barva šindelů. Poté je střecha oplechována kolem závětrných hran okraje střechy od okapů k hřebeni.

Pokládka šindelů

Pokud je tedy dřevěný záklop v pořádku, jsou nainstalované podkladní hydroizolační pásy a jsou oplechovány okraje střechy i ostatní přečnívající prvky, můžeme se pustit do samotné pokládky šindelů.

Ideální doba pokládky je od jara do podzimu, kdy je bezpečně zaručeno perfektní přilepení jednotlivých šablon k sobě navzájem. Šindele se zpravidla prodávají v balících. Jeden balík odpovídá většinou třem čtverečním metrům.

Na trh se dodávají šindele se samolepicími body z vysoce lepivého asfaltu, nebo dokonce šablony se samolepicí úpravou jejich spodního líce. Lepicí pásky na zadní straně šindelů se nemusejí strhávat, pokud výrobce neurčuje jinak.

Šindele se pokládají po řadách od spodní části nahoru. Je nutné, aby byly na startovací řadu použity šindele, u kterých se odříznou tabule. Tím zkrátíme jejich výšku o necelou polovinu. Pouhé otočení šindelů je nevhodné, protože termoaktivní samolepivé body, které se odříznutím tabulí dostanou až k samému okraji střechy, zajišťují dokonalé slepení šindelů, zabraňují vniknutí vody nebo odtržení větrem.

Pro startovací řadu můžeme použít prakticky libovolný šindel jakékoli barvy. Spodní část této řady podlepíme bitumenovým tmelem. Startovací řada se přibije rovně na okraj střechy, nejlépe přes oplechování. Každá šablona se přibíjí nerezovými pozinkovanými nebo měděnými hřebíky s větší hlavičkou. Jejich průměr je 8 až 10 mm a jsou takové délky, aby pokud možno neprošly bedněním. Hřebíky se zatloukají v místě, kde začíná výřez jednotlivých zubů.

První řada se přibíjí přímo na startovací řadu a používá se na ní celý šindel. Každá vyšší řada se zkrátí o polovinu tabule u šindelů s výřezy. Při zatloukání do OSB desek se používají hřebíky s vroubky, které znemožňují vylézání hřebíků ze záklopu. Rozhodně se nedoporučuje používání spon, které nemají dostatečnou odolnost proti silným větrům a na které se nevztahuje záruka ze strany výrobců šindelů.

Každá další řada se pak pokládá tak, aby zakryla tmavé části pod ní přibitého šindele, přičemž se zkracuje o polovinu tabule. Tím se zamezí překrývání mezer mezi vrchní a spodní řadou. Každá další řada směrem nahoru se opět posunuje o půl tabule, aby plocha střechy byla celistvá a vykazovala patřičnou tuhost.

Hřebenáče se pokládají na střechu poté, co jsou obě strany položeny až k hornímu okraji. Pak se ze zbytků nebo z nových šablon nařežou jednotlivá „okna“ ve tvaru lichoběžníku, která se přes sebe naskládají a přitlučou po hřebeni.

Chyby při pokládce

Vznikají většinou základním nezvládnutím výše popsaného postupu. Zde jsou rady a tipy, jak se nedostatkům v pokládce vyvarovat.