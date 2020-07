České Budějovice přebudují spolkový a kulturní dům Slavie

V soutěžním dialogu zvítězil společný návrh architektů z francouzského ateliéru Chaix & Morel et Associés, rakouského studia Christian Anton Pichler a rakouského architekta Jana Proksy. Náklady budou 508 milionů korun, práce by měly začít v roce 2022.

Architekti zachovají historickou tvář Slavie s hlavním vstupem k řece Malši. Přístavba bude směřovat k centru města. Rozšíří se i letní scéna, vznikne přístup k řece. Historický objekt získá moderní přístavbu. Dům bude delší o 6,5 metru, vzniknou nová předsálí, schodiště i výtahy.

V přístavbě bude hlavní sál, proti současnému místu o 90 procent otočený a větší. Dole vznikne malý sál s kavárnou. Původní hlavní sál je podle architektů akusticky nevhodný.

Přístavba a otevřený parter

„Dům se rozšíří směrem k městu, aby se co nejvíc oživil. Hlavním motivem bylo otevřít parter, aby dům dokázal žít. Parter chceme co nejvíc navázat na park, oživit ho,“ řekl architekt Proksa. Do nového multifunkčního sálu se vejde 350 sedících diváků, na rockové koncerty až 600 stojících. Sál pojme až 60 účinkujících, tedy i filharmonii.

Ateliér Chaix & Morel et Associés sídlí v Paříži, vznikl v roce 1983, pracuje pro něj asi 40 lidí. Zvítězil mezi šesti finalisty takzvaného soutěžního dialogu, v němž město hledalo nejlepší projekt.

Zahájení stavby v roce 2022

Projekční práce budou stát 36,2 milionu Kč. Stavební práce by mohly začít v druhé polovině roku 2022. Radnice by chtěla získat z EU až 55 procent uznatelných nákladů. Slavii chce město provozovat buď jako příspěvkovou organizaci nebo zapsaný ústav.

Původně německý Spolkový dům byl postaven v letech 1871 až 1872. Projektoval se jako kulturní, společenské a politické centrum českobudějovických Němců. Za Hitlera se stal centrem německého hitlerovského nacionalismu, později v něm sídlil krajský sekretariát KSČ, pak byl odevzdán městu, později sloužil armádě. V roce 1962 ho stát předal opět městu.

